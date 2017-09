In Toscana è di nuovo allerta maltempo, dopo i tragici eventi della scorsa domenica, 10 settembre, quando i temporali che si sono abbattuti con forza su tutta la regione hanno causato la morte di otto persone, tra cui quattro componenti della famiglia Ramacciotti. In quasi tutto il territorio toscano scatterà dalla mezzanotte di venerdì 15 settembre alle 13:00 circa di sabato 16 il "codice arancione", ad eccezione della parte settentrionale, la Lunigiana, dove l'allerta è di "codice giallo". Lo ha reso noto il presidente Enrico Rossi, attraverso la Protezione civile. Intanto, il Comune di Livorno, insieme a quello di Collesalvetti, dove si è registrato il più alto numero di vittime nei giorni scorsi, ha deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado a scopo precauzionale. Lo ha comunicato il sindaco Filippo Nogarin in un post pubblicato sul suo profilo Facebook insieme a una tabella con i livelli di rischio e criticità.

Durante l'allerta arancione i corsi d'acqua minori, che potrebbero esondare, saranno i sorvegliati speciali. Per tutto il prossimo weekend, infatti, l'Italia resterà spaccata in due per quanto riguarda il meteo, con il Nord e il Centro colpiti da forti temporali e il Sud e le isole baciati dal sole, in cui le temperature faranno assaporare qualche ultima ora di estate. Proprio nel corso della notte e della mattinata di domani sono previste forti piogge su tutta la Toscana, una situazione questa che durerà fino almeno fino a domenica. Il Consiglio dei ministri, nel frattempo, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio compreso fra i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti, con lo stanziamento di 15 milioni e 570mila euro per i primi interventi.