Mentre gran parte dell’Europa continua a fare i conti con un’ondata di caldo record, sul nord della Germania si è abbattuto un temporale estivo che ha provocato vittime e ha mandato in tilt i trasporti, mentre un tornado è stato avvistato nei pressi di Amburgo. Nel sud della città la tempesta ha danneggiato i tetti delle case e ucciso pecore colpite da alberi sradicati. Centinaia le richieste di intervento segnalate dai pompieri. Le vittime del maltempo che ha colpito la Germania sono almeno due: si tratta di un uomo di cinquanta anni e una donna di ottantatré, entrambi morti a causa di alberi caduti per la tempesta. L’uomo è morto dopo che un albero è caduto sulla sua auto a Holdenstedt, nel nord del Paese. Sua moglie è rimasta lievemente ferita. L’anziana invece ha perso la vita in seguito allo schianto della sua vettura contro un altro albero caduto nella regione di Gifhorn, nella Bassa Sassonia. Oltre alle due vittime, si segnalano anche tantissimi disagi soprattutto nei trasporti.

Aeroporti bloccati e disagi per i treni – A Berlino gli aerei sono stati bloccati negli aeroporti di Schoenefeld e Tegel, con le autorità che hanno annunciato altre cancellazioni previste per oggi. Disagi anche per i treni: oltre ottocento persone sono rimaste bloccate nella stazione ferroviaria principale di Brema a causa di treni annullati. A causa del maltempo ad Amburgo, Hannover, Berlino e Kassel la società ferroviaria tedesca Deutsche Bahn ha reso disponibili i vagoni letto per i viaggiatori in caso d'emergenza. Problemi anche ad Hannover, dove il concerto dei Guns N ‘Roses davanti a 70000 persone doveva essere annullato, ma la band ha ripreso a suonare dopo che la tempesta era passata. Per la giornata di oggi il servizio meteo nazionale, Dwd, prevede che il maltempo colpirà in particolare la Baviera meridionale, a sud del fiume Danubio.