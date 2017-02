A causa del maltempo che nuovamente ha colpito la penisola una grossa frana ha interessato nella serata di domenica la strada di Gragnana, nella provincia di Massa Carrara. È crollato un muro di 15 metri che ha interrotto la circolazione e reso irraggiungibili alcune frazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'aiuto dei cani addestrati per il timore che potessero essere rimaste coinvolte persone o auto. Pericolo poi fortunatamente scongiurato. Il lavoro è andato avanti per tutta la notte con i mezzi meccanici. Non si segnalano al momento feriti.

Stato di allerta per la pioggia in Toscana – Fiumi e corsi d'acqua sono sorvegliati speciali in Toscana, soprattutto nel nord ovest della regione. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi. Per ieri e oggi è stata diramata allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sullo spezzino in Liguria, sulla Toscana settentrionale e su gran parte della Campania.

Decine di interventi dei pompieri in Sardegna – La perturbazione atlantica che ha colpito l'Italia con piogge, temporali, nevicate sui rilievi montani, vento forte e mare agitato sta inoltre interessando anche la Sardegna. Decine gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco nella notte. I pompieri sono intervenuti a Carbonia, Iglesias e Sanluri per rami, pali e cartelloni pubblicitari caduti, alberi pericolanti e cavi finiti sulla sede stradale. Al momento comunque non si registrano danni ad auto in sosta o abitazioni.

Difficoltà di collegamenti con le isole – A causa del maltempo si segnalano problemi anche per i collegamenti con le isole. Il mare agitato e il forte vento stanno creando ad esempio problemi alla regolare navigazione verso Capri. Il bollettino meteo prevede maltempo per l'intera giornata.

Disagi in Sicilia, alberi caduti a Palermo – Il maltempo sta creando disagi anche in Sicilia, in particolare a Palermo. Il forte vento ha divelto alcuni alberi e uno è caduto su un'auto parcheggiata. In centro si sono verificati crolli di cornicioni e i vigili urbani sono stati costretti a chiudere alcune strade, come quelle tra piazza Sturzo e corso Scinà. La Siremar ha sospeso i collegamenti da Trapani verso le isole Egadi e da Palermo a Ustica. Allerta gialla a Palermo ma anche nelle province di Caltanissetta, Enna, Siracusa, Trapani, Agrigento e Ragusa.