Non accenna ad attenuarsi l'ondata di gelo e neve che da ormai due giorni ha colpito l'Italia. Gran parte del Centro-Sud è imbiancato e ovunque le temperature sono scese abbondantemente sotto lo zero. L'ondata di gelo e neve sta mettendo a dura prova i trasporti e la circolazione sulle strade, soprattutto nelle regioni del Sud. Viabilità Italia prosegue nel monitoraggio della circolazione stradale e ferroviaria lungo le principali vie di comunicazione del Paese e consiglia di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e, in quel caso, di avere montati pneumatici invernali o di avere disponibili catene da neve da montare prontamente sugli pneumatici. “Stiamo lavorando – ha detto il premier Paolo Gentiloni dopo un vertice nella sede della Protezione Civile a Roma – per ridurre e far fronte ai disagi”. In molti comuni dell'Abruzzo, della Basilicata, della Puglia e del Molise i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 9 gennaio. Alla neve si sono aggiunte le temperature polari in tutta la penisola: -10 a Pordenone e Udine, -9 a Treviso e Belluno, -8 a Campobasso, Gorizia, Modena, Padova, Reggio Emilia, Trento, Verona e Vicenza, -6 a Torino, -3 a Milano, -2 a Roma, 0 a Napoli, 4 gradi a Palermo, 5 a Olbia e Trapani. Fa freddissimo anche nelle zone colpite dal terremotate: a Castelluccio di Norcia, ad esempio, il termometro ha raggiunto -16 gradi.

Freddo killer ha fatto almeno otto vittime.

Nelle ultime 72 ore il freddo killer ha ucciso almeno otto persone. Le ultime tre vittime sono due clochard trovati morti sul Lungarno a Firenze e in un sottoscala di un palazzo abbandonato a Milano e un anziano malato di Alzheimer in Brianza: l'uomo, 81 anni, era scomparso dalla sua abitazione a Capriano, in provincia di Monza, ed è stato ritrovato dopo ore a ridosso del fiume Bevera, non lontano da casa sua, con indosso solo un maglione e le ciabatte. Per tentare di fermare la strage dei senzatetto si è mosso anche papa Francesco che ha deciso di lasciare aperti i dormitori 24 ore e, per coloro che non vogliono muoversi, ha dato in dono sacchi a pelo resistenti fino a -20 e messo a disposizione anche le auto dell'Elemosineria. “Abbiamo messo a disposizione anche le nostre auto dell'Elemosineria – ha spiegato monsignor Konrad Krajewski – perché chi non vuole spostarsi possa dormirci dentro la notte”.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni.

La fase di maltempo che sta interessando gran parte della penisola proseguirà anche nelle prossime ore, seppur con minore intensità e con fenomeni a carattere più intermittente. La redazione web del sito www.ilmeteo.it comunica che oggi, domenica 8 dicembre, sono possibili ancora nevicate fin sulla costa di Abruzzo, Marche meridionali e Molise, più sporadiche in Puglia. Le temperature sono in leggero aumento a partire da domenica, ma pur sempre gelide. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it, avvisa che “la settimana prossima sull’Italia continuerà a fare molto freddo con temperature minime ampiamente sottozero su molte regioni, e valori massimi di qualche grado sopra”. Sanò inoltre annuncia “un nuovo possibile peggioramento del tempo nel corso di martedì 10 quando la neve tornerà a cadere fin sulle coste e pianure dalle Marche alla Puglia e inoltre anche sulla pianura del Piemonte, e in Liguria a quote molto, ma molto basse”.