In Abruzzo, specialmente nel Teramano, ci sono ancora migliaia di famiglie senza luce. Una situazione di disagio che sta causando non poche polemiche tra l’Enel e la Regione. In queste ore continuano le attività per la riattivazione delle circa tremila utenze residue concentrate in particolar modo nei comuni di Arsita, Bisenti, Castel castagna, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Cermignano, Civitella del Tronto, Montefino, Pietracamela. “Le attività di riparazione in corso stamane anche con l'ausilio di un elicottero – informa il gruppo – consentiranno di ripristinare il servizio per ulteriori 1.000 clienti nelle prossime ore”. Continuano in queste ore anche le attività di installazione di gruppi elettrogeni e riparazione della rete per ridurre le utenze disalimentate a poche centinaia nel corso della giornata. “Le operazioni continueranno nelle prossime settimane per poter tornare alla piena operatività dei tratti di rete danneggiate” fa sapere ancora l’Enel.

Presidente Regione Abruzzo: "Investiti 50 milioni, Enel mi deve risposte"

Ma, come detto, non mancano le polemiche: il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, ospite di Gerardo Greco questa mattina ad Agorà, ha parlato proprio del black-out che ha interessato l’Abruzzo negli ultimi dieci giorni in seguito al maltempo. “Enel ha il dovere di controllare: 50 milioni di investimenti effettuati nel 2016 devono dare luogo a un’imponente quantità di chilometri di rete rinnovati. Questo è il dato che voglio approfondire. Ho già avvertito i vertici di Enel, lo farò appena superata l’emergenza” ha detto D’Alfonso. A fargli eco è il suo omologo toscano, Enrico Rossi: “Ha ragione il presidente Luciano D’Alfonso a chiedere conto ad Enel dello stato della manutenzione degli impianti e degli investimenti sulla rete elettrica. Nel 2012 un evento analogo di blackout della corrente elettrica, anche se meno vasto e meno impattante si è verificato anche in Toscana” ha detto il governatore toscano.

Regione Marche diffida Enel.

"Presenteremo una diffida alla procura della repubblica per interruzione di pubblico servizio da parte dell'Enel. Sono ancora 150 le utenze interrotte nell'Ascolano. La situazione non è più sostenibile. La popolazione è allo stremo delle forze dopo giorni e giorni senza corrente elettrica e riscaldamento. A nulla sono valsi i ripetuti appelli rivolti all'Enel per risolvere il problema". Così l'assessore alla Protezione civile Angelo Sciapichetti, che segue l'emergenza neve e sisma.