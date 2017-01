Sono molte le situazioni critiche da affrontare in queste ore nell'ambito dell'emergenza maltempo. L'Hotel Rigopiano nel pescarese, travolto da una valanga nel giorno del terremoto che ha colpito il Centro-Italia, è la tragedia principale ma ci sono anche altre situazioni critiche con frazioni isolate, persone rimaste intrappolate nelle case, migliaia e migliaia di abitazioni senza energia elettrica. E da ore nel Teramano sono in corso le ricerche di due persone, Claudio e Mattia Marinelli, padre e figlio di 50 e 23 anni scomparsi dalla frazione di Poggio Umbricchio del comune di Crognaleto. Da quanto si è appreso, erano usciti di casa per comprare una pizza, ma non avrebbero fatto più ritorno. Il figlio, purtroppo, è stato ritrovato senza vita. La scoperta è stata fatta da una delle squadre dei Vigili del Fuoco di Teramo impegnati nelle ricerche da ieri sera. Il ritrovamento è avvenuto lungo la strada comunale, a circa due chilometri dalla frazione di Crognaleto da dove padre e figlio si erano allontanati a piedi per comprare una pizza. Rimane disperso il padre Claudio.

Due anziani muoiono intossicati a Brittoli, nel Pescarese – Rimasti senza elettricità e riscaldamento da alcuni giorni, due anziani coniugi di 81 e 76 anni avevano acquistato un piccolo generatore per scaldarsi ma si sono avvelenati col monossido di carbonio. Così sono morti. Lo ha reso noto il sindaco, Domenico Velluto.

Trieste, due morti e decine di feriti per la Bora – Ma non è solo il Centro-Italia a fare i conti col maltempo. A Trieste due persone sono morte nelle ultime ore per la Bora e almeno in 50 sono rimasti feriti. Da giorni violente raffiche colpiscono la città. Un camionista di 58 anni sloveno è morto dopo essere stato colpito violentemente alle spalle da un portellone del camion che stava caricando. Un anziano di 85 anni è invece deceduto dopo avere sbattuto con violenza la faccia contro la ringhiera adiacente l'uscio della sua abitazione. Come nel caso del camionista, il personale del 118 è intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano.

Salvi gli allevatori dispersi nel Nuorese – È ancora emergenza maltempo anche nel Nuorese, ma fortunatamente sono stati tratti in salvo i quattro allevatori che risultavano dispersi nelle campagne sommerse di neve a Talana. “Possiamo tirare un sospiro di sollievo – ha detto il sindaco del paese Franco Tegas – speriamo che l'emergenza neve sia passata e che nessun altro pastore sia in difficoltà”. Un’altra squadra dei pompieri ha tratto in salvo un allevatore di Villagrande (Ogliastra) in località Pira Onni, anche lui risultava disperso.