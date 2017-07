Il Senatùr e fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, si è recato al Policlinico Gemelli di Roma per dei controlli resisi necessari dopo un malore. Stando a quanto si apprende dagli ambienti parlamentari, Umberto Bossi avrebbe accusato un malore a causa della pressione troppo alta. Non è la prima volta che il Senatùr accusa problemi di salute: nel 2015, a causa di una frattura scomposta di radio e ulna del braccio sinistro che si era procurato cadendo nel cortile di Montecitorio, Bossi venne trasportato sempre al Gemelli per le cure necessario.

La mattina dell'11 marzo 2004, invece, venne ricoverato in ospedale in gravi condizioni, colpito da un ictus cerebrale. Stando alle cronache dell'epoche, le condizioni cliniche di Bossi apparvero subito molto serie e destarono preoccupazione. Una volta stabilizzatosi, Bossi ha dovuto comunque affrontare un duro periodo riabilitazione che lo ha costretto a una lunga degenza ospedaliera presso la clinica Hildebrand di Brissago, nel Canton Ticino in Svizzera, periodo nel quale interruppe ogni attività politica.

Recentemente si è parlato molto del fondatore della Lega Nord sia a causa dei continui scontri con il segretario del Carroccio Matteo Salvini, sia per la condanna a due anni e tre mesi per appropriazione indebita nell'ambito del processo ribattezzato "The Family".