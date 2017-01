Doveva tornare a casa in Toscana con l'aereo dopo un viaggio in Sicilia, per questo era salito su un volo della compagnia aerea Ryanair in partenza da Palermo in direzione di Pisa, ma purtroppo non ha mai più potuto lasciare l'Isola in vita. L'uomo infatti si è sentito male durante la fase di decollo del velivolo ed è morto poco dopo. È accaduto giovedì sera intorno alle 20.30 durante le fasi di rullaggio nello scalo aeroportuale del capoluogo siciliano. Dopo l'allarme sanitario a bordo, il decollo è stato sospeso e l'aeromobile è tornato nella zona di sosta dei velivoli.

La vittima è un uomo di 77 anni residente a Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato vittima di un infarto. I primi a soccorrerlo sono stati gli steward e le hostess dell'aereo e poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118 allertati dal comandante del velivolo, ma per il 77enne purtroppo non c' è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche le forze dell'ordine per segnalare quanto successo al pm di turno. I passeggeri invece hanno dovuto imbarcarsi su un altro velivolo che è arrivato solo in nottata a Pisa.