Dopo il caldo arriva il maltempo. Un violento temporale si sta abbattendo in queste ore sul Nord Italia. Ad essere colpita è stata soprattutto la Val Tramontina, il Friuli e il Trentino più in generale. La bomba d'acqua ha colpito la zona della Malga Chiampis, al confine tra le province di Pordenone e di Udine provocando l'abbattimento di un albero che è finito sulle tende dove era in corso il raduno europeo delle famiglie arcobaleno. La persona morta – di cui non si conosce ancora l'identità – è rimasta imprigionata all'interno della sue tenda

Sul posto sono giunti i soccorsi che stanno evacuando le tremila persone presenti, ad intervenire un elicottero del 118 e i tecnici del Soccorso Alpino di Maniago. La località dista almeno due ore di cammino dal luogo più vicino a dove si possono lasciare le vetture dei soccorritori. Anche le comunicazioni sono difficoltose: non c'è copertura telefonica ed esiste un'unica utenza satellitare che sta tenendo i collegamenti con la centrale operativa regionale del Nue 112.

La situazione è di estrema difficoltà, dunque, anche perché l’elicottero dei soccorritori non è riuscito a individuare la tenda della vittima e ha dovuto sospendere le operazioni per fare rifornimento. “Il bilancio – si legge nella nota del Soccorso Alpino – è al momento di un morto”. La Protezione civile sta perlustrando la zona occupata dai partecipanti per verificare l'eventuale presenza di altre persone imprigionate nelle tende. In questo contesto oggettivamente problematico anche le comunicazioni sono estremamente difficoltose: non c’è copertura telefonica ed esiste un’unica utenza satellitare che sta tenendo i collegamenti con la centrale operativa regionale del 112.