Tracy Brooks, 45 anni, e Ray Kershaw, 63, avevano progettato un matrimonio da sogno a Tenerife. Purtroppo quel sogno è andato in frantumi quando l’uomo ha scoperto di aver un cancro terminale all’intestino. Ray però non si è dato per vinto e da allora si è messo in testa quel solo e unico pensiero: sposarsi con la sua amata Tracy il prima possibile.

La coppia di Shawclough, Rochdale, si è vista stravolta la vita in poche settimane. A Ray, infatti, a marzo è stato diagnosticato un tumore maligno all’intestino. Una decina di giorni fa i medici dello Springhill Hospice di Rochdale, Greater Manchester, hanno avvisato il 63enne che non c’erano più speranze. Ray però non ha voluto rinunciare al suo sogno e sabato ha preso in sposa Tracy. Ci è riuscito anche e soprattutto grazie alle donazioni ricevute da coloro che hanno appreso della sua storia. La generosità di medici, aziende e semplici estranei nel giro di 24 ore ha incrediblmente reso tutto possibile.

Melissa, la testimone della sposa, spiega: “Non appena Ray e Melissa hanno saputo che il cancro era in fase terminale tutto quello che volevano era sposarsi. Quello che ha fatto in termini di raccolta fondi e di organizzazione l’associazione ‘Gift of a Wedding’ è stato incredibile. I volontari sono stati su tutta la notte per permettere che tutto fosse perfetto”. "So che Tracy e Ray non potranno mai ringraziare tutti abbastanza per quello che è accaduto. Nessuno riesce a credere a quanta gente abbia fatto queste donazioni senza neanche un minimo preavviso” dice ancora Melissa.