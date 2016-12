Ormai da tempo era affetto da diverse patologie croniche ma era costretto comunque a vivere in condizioni disagiate e a dormire all'aperto nel gelido freddo di questo inverno. Una situazione che purtroppo gli è costata la vita. L'uomo di 55 anni, senzatetto di origine romena, infatti è stato ritrovato senza vita questa mattina all'alba disteso su una panchina di piazza Petrella, nel ponente di Genova. A scoprire il cadavere son o stati gli operatori ecologici della ditta locale di raccolta dei rifiuti, l'Amiu.

Gli operai stavano lavorando in zona quando si sono accorti dell'uomo immobile sulla panchina e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un'ambulanza, ma per il clochard ormai non c'era più niente da fare e i medici hanno solo potuto constatarne i decesso. Il medico legale che ha effettuato la prima ispezione sul cadavere ha escluso che l’uomo abbia subito percosse o traumi da caduta riconducendo la morte al freddo della notte. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno ha disposto comunque l’autopsia sul corpo per stabilire l'esatta causa di morte .