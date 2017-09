Dalle Marche arriva un caso di malaria. Un senegalese di 48 anni, ospitato all’Hotel House di Porto Recanati,è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale regionale di Torrette. Sabato scorso, l’uomo avrebbe accusato i primi sintomi della famigerata malattia accompagnati da febbre alta e dolori articolari mentre si trovava nel palazzone multietnico di Santa Maria in Potenza (in un appartamento al nono piano, dove vive da solo) ed è stato soccorso da un equipaggio della Croce Azzurra di Porto Recanati. Subito i familiari si sono preoccupati, per cui l’uomo è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Civitanova.

Gli accertamenti del caso hanno portato i medici a scoprire che aveva contratto la malaria ed è scattato il trasferimento al reparto di malattie infettive dell’ospedale regionale di Torrette, dove ora il 48enne è ricoverato in isolamento e le sue condizioni sarebbero comunque sotto controllo, secondo quanto scrive Il Resto del Carlino. Dai controlli poi svolti dall’Asur (Area Vasta 3) è emerso che il paziente era tornato di recente da un viaggio nel suo Paese d’origine, in Senegal, e si ritiene dunque che abbia contratto in Africa la malattia. Pare quindi esclusa l’ipotesi che possa essersi sviluppato un focolaio di malaria all’Hotel House, anche perché da sabato non è stato adottato nessun provvedimento di carattere sanitario dal Comune di Porto Recanati.

All’inizio di settembre, l’opinione pubblica è stata scossa dalla drammatica della morte della piccola Sofia, la bimba trentina di 4 anni deceduta a Brescia a causa della malaria, dopo il primo ricovero a Trento.