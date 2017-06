Manca poco all'inizio degli esami di Maturità 2017. Mercoledì 21 giugno è in programma la prima prova, in cui circa 500mila studenti italiani delle superiori, dai licei agli istituti tecnici e professionali, saranno alle prese con il temuto tema d'italiano. Le tracce, si sa, sono scelte direttamente dal Ministero dell'Istruzione, che a sua volta provvede a farle recapitare alle singole scuole in busta chiusa, e sono uguali per tutti gli indirizzi. A fare paura è soprattutto l'analisi del testo di un autore che resta misterioso fino all'inizio del test e che rappresenta un vero e proprio incubo per tutti i diplomandi, che già hanno dato via su internet e sui social network a un vero e proprio tam tam sui possibili nomi selezionati dal Miur.

Di certo, gli studenti hanno le idee chiare sugli scrittori che non vorrebbero mai che uscissero per l'analisi del testo della prima prova dell'esame di Stato. Secondo un'indagine di ScuolaZoo, è Claudio Magris l'autore più temuto: classe 1939, già nel 2013 fu scelto per il tema d'italiano e da allora è considerato un incubo dai ragazzi impegnati nella Maturità, così come lo sono la maggior parte degli autori del Novecento e contemporanei, che non sempre sono inclusi nel programma scolastico per questioni di tempo. Tra gli altri, infatti, ci sono anche Quasimodo, Montale, Ungaretti e Pirandello. Al secondo posto della classifica dei nomi da evitare c'è poi Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del movimento futurista, soprattutto, spiegano i ragazzi, per il fatto che ormai si tratta di un argomento di cui si è parlato troppo e mancano spunti per scrivere qualcosa di davvero originale.

Chiudono la classifica degli autori più temuti per la prima prova Dante e Umberto Saba. Attenzione anche a Primo Levi, di cui proprio quest'anno l'anniversario della morte. Se dovesse uscire l'analisi del testo di uno di questi scrittori, però, niente paura. Si potranno scegliere anche altre tipologie di testo, come il saggio breve o l'articolo di giornale, il tema storico e quello di attualità. Proprio per quanto riguarda quest'ultimo, già da settimane si rincorrono voci con le toto-tracce, dall'anniversario della morte dei giudici antimafia Falcone e Borsellino all'elezione di Trump, ma anche i 50 dalla morte di Che Guevara e i 100 anni dalla nascita di John Fitzgerald Kennedy.