Quando si parla di spiagge pulite uno dei problemi maggiori sono le cicche di sigarette gettate dai bagnanti incuranti del danno che recano all'ambiente, per fortuna però c’è ancora chi decide di intervenire dando un mano gratis per cercare di risolvere almeno in parte il problema. È quello che fanno da sempre i volontari di un'associazione di Pulsano, un piccolo centro in provincia di Taranto, che per quest'anno hanno lanciato una iniziativa originale per salvaguardare i litorali locali dall'incuria: una sfida a chi raccoglieva più cicche tra la sabbia.

La sfida prevedeva una maglietta gratis a chi riusciva a portare almeno un bicchiere di plastica pieno di mozziconi di sigarette raccolti sulla spiaggia ionica ed è stata un successo. Come hanno spiegato gli stessi organizzatori dell'associazione Pulsano d’A mare, infatti, centinaia i bagnanti che hanno aderito e in appena un’ora le 71 magliette in palio erano già finite. Tutti però hanno voluto continuate l'opera di pulizia, a dimostrazione che la sensibilizzazione conta più di tutto. In sole quattro ore sono stati raccolte quasi 15mila cicche. "Sarebbe bastato molto meno per lasciare le nostre spiagge pulite" hanno commentato gli organizzatori che hanno anche donato 20 cestini raccogli mozziconi.