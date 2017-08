Attratta con l'inganno da un giovane e poi aggredita e brutalmente violentata in spiaggia dal branco. È il drammatico racconto di una giovane turista britannica di 19 anni in vacanza in Spagna. Nel Paese iberico ora è caccia a tre sospetti dopo la denuncia della 19enne che ha rivelato di essere stata aggredita e stuprata dal branco su un spiaggia della nota meta turista sulle isole Baleari, Magaluf. Secondo quanto scrivono i giornali inglesi, l'episodio risale dalla notte tra sabato e domenica intorno all'una quando gli agenti sono stati allertati e sono intervenuti nella zona di Punta Ballena

Quando gli agenti sono giunti sul luogo, hanno trovato solo la giovane donna in stato di shock che piangeva. La ragazza ha raccontato di aver accettato di andare in spiaggia con un ragazzo che aveva conosciuto nelle sere precedenti sull'Isola, ma ad attenderla vi erano altri due ragazzi amici dell'uomo e tutti insieme l'hanno violentata

La 19enne ha raccontato di aver urlato chiedendo aiuto ma che nessuno ha risposto ai suoi appelli. La ragazza ha spiegato di saper riconoscere gli aggressori e ha anche dato alla polizia una foto scatta col sul suo telefono di uno dei sospettati. La polizia spagnola non ha ancora arrestato nessuno ma i presunti responsabili sarebbero stati identificati. La loro nazionalità non è stata rivelata ma molto probabilmente si tratta di altri cittadini britannici.