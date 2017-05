Angela Tocco, figlia di Giampiero Tocco, allora aveva solo sei anni quando suo padre Giampiero fu rapito davanti a lei e poi ucciso dalla Mafia nell’ottobre del 2000 a Terrasini. La bambina raccontò quello che aveva visto attraverso un disegno: un uomo con la paletta e affianco la scritta ‘polizia’. La piccola era in auto col genitore, quando quattro mafiosi travestiti, appunto, da poliziotti lo fermarono intimandogli di accostare. Tocco capì, quindi si allontanò con quegli uomini. “Non fate del male a mia figlia” chiese loro.

I fatti furono comunque registrati dalle microspie che i carabinieri avevano installato nella vettura dell’uomo poiché sospettavano che Tocco fosse coinvolto nell’uccisione di Giuseppe Di Matteo, figlio del noto Procopio, già reggente della famiglia mafiosa di Cinisi e storico alleato di Totò Riina. "Mamma i poliziotti l'hanno portato via, l'hanno arrestato", le disse piangendo. Angela fu poi portata in caserma dove disegnò quella scena avvenuta poco prima davanti a lei. Quegli uomini non erano poliziotti, ma gli esecutori dell’omicidio del padre. Le dichiarazioni di Antonino Pipitone, uomo d’onore della famiglia mafiosa di Carini, e quelle dei pentiti Gaspare Pulizzi e Francesco Briguglio, hanno poi portato alla svolta odierna. Quattro persone ritenute responsabili dell'omicidio di mafia sono finite agli arresti: Ferdinando Gallina, Giovan Battista e Vincenzo Pipitone e Salvatore Gregoli. Il disegno della bambina aveva già fatto finire in cella alcuni dei responsabili dell'omicidio: come i mandanti Salvatore e Sandro Lo Piccolo.

Secondo l'inchiesta coordinata dalla Dda di Palermo, Pipitone e Gregoli (con l'aiuto di Gallina, Pulizzi, Damiano Mazzola, Sandro e Salvatore Lo Piccolo), inscenarono il finto posto di controllo della Polizia, indossando delle apposite pettorine ed utilizzando un'autovettura con lampeggiante per fermare l’auto dove viaggiava Tocco. Dopo averlo preso e condotto in un'abitazione a Torretta, l’uomo, secondo le accuse, fu interrogarono e poi strangolato da Battista, Pipitone e ai Lo Piccolo, mentre Pulizzi e Gallina, nei giorni precedenti il delitto, effettuarono i sopralluoghi preliminari lungo l'itinerario, dando supporto ai finti poliziotti. Sempre loro due caricarono il cadavere all'interno di un'auto e lo trasportarono in contrada Dominici di Torretta, dove venne sciolto nell'acido alla presenza di Angelo Conigliaro, morto nel frattempo, e dei tre Pipitone.