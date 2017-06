Una bambina di sei anni è morta dopo che la sua insegnante di scuola materna le ha bloccato la bocca con del nastro isolate per farle “smettere di parlare troppo”. La terribile notizia arriva dalla Cina e a rivelarla è il Daily Mail. I fatti sono avvenuti al Huadian Experimental Kindergarten, nella città di Huadian, nella provincia di Jiin. E’ stato il padre della vittima, identificata come Guo Jintong, a rivelare l’accaduto su Weibo, un social network molto simile a Facebook nel Paese orientale. La piccola era stata più volte richiamata dalla maestra, perché disturbava gli altri compagni di classe. Così, avrebbe deciso di ridurla, sigillandole ermeticamente la bocca con nastro adesivo e colla. Dopo circa 40 minuti, Guo sarebbe stata portata nell’ambulatorio della scuola, ma purtroppo era già troppo tardi.

Il padre ha affermato che quando l'ambulanza è arrivata, sua figlia era morta già da 30 minuti. L’uomo punta poi il dito contro l'autorità di Huandian che “hanno cercato di seppellire le notizie”, ma anche il “dipartimento di vigilanza della città e l'ufficio di polizia sono stati in grado di darmi una spiegazione” afferma. Da parte loro, i funzionari governativi hanno fatto sapere di aver avviato un'inchiesta insieme alla polizia locale per far luce sulla terribile vicenda. China News ha riferito che l'insegnante (di cui il padre della vittima ha fatto anche il nome su Weibo) è stata sospesa dalla scuola.