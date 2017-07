Quando i paramedici l’hanno trovata nel bagno di casa sua, Billie Jean Cottle, 25 anni. In braccio aveva il suo figlioletto di 1 anno e mezzo. Entrambi erano privi di sensi, a causa, come poi si è scoperto, di “un overdose di metanfetamina e fentanyl”, secondo l’emittente KTVI. La donna di Granite City, Illinois, ora è accusata di violenza aggravata e comportamento sconsiderato e pericoloso per la vita di un bambino. Lo sceriffo della contea di Madison, John Lakin, ha spiegato che è un parente a trovare la madre in stato di incoscienza nella sua casa nella serata di lunedì. Non è chiaro come il piccolo abbia ingerito i farmaci.

"Una volta entrati nel bagno abbiamo trovato Billy Jean Cottle. Non rispondeva alle sollecitazioni a causa di un sovradosaggio di droghe. Il fatto più inquietante è che in braccio aveva il figlio di 17 mesi che non a sua volta non rispondeva. Abbiamo compito che anche il piccolo era sotto gli effetti delle droghe", ha spiegato lo sceriffo a KTVI. I paramedici sono stati costretti ad utilizzare diversi dosi di Narcan, antidoto per overdose da oppioidi, per salvare il bimbo, poi ricoverato in ospedale. Il Dipartimento dei Servizi per i Bambini e della Famiglia dell’Illinois è stato coinvolto nell'inchiesta per capire quale sarà il futuro del bambino. La madre è rinchiusa nella prigione della contea di Madison, la sua cauzione è stata fissata a $ 250.000.