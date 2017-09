Una tranquilla giornata al lago, per una manifestazione organizzata da un'associazione di volontariato, in pochi attimi si è trasformata in tragedia quando la figlioletta di una volontaria del gruppo si è allontanata dalla mamma, correndo verso l'acqua dove è caduta ed è annegata. Il dramma lunedì a Peterborough, nella contea del Cambridgeshire, in Inghilterra. La vittima è la piccola Ruby Tyres di due anni che stava accompagnando la mamma per l'evento in riva al lago.

La tragedia si è consumata in pochi attimi senza che nessuno potesse fare nulla. Secondo la ricostruzione della polizia, la mamma della bimba si è distratta per alcuni secondi per aiutare alcuni bimbi disabili che erano presenti alla manifestarne che si svolgeva a poche decine di metri dalla riva Proprio in quei momenti, però, la piccola è corsa verso l'acqua attirata da alcuni cigni ed è caduta nel lago.

Quando la donna si è accorta che la piccola era scapata era ormai troppo tardi, le sua urla hanno attirato l'attenzione degli altri presenti che si sono tuffati recuperando la piccola e portandola a riva ma purtroppo è stato tutto inutile. Soccorsa dai sanitari e condotta in ospedale, la piccola è morta poche ore dopo. "Non stava vicino all'acqua, è scappata all'improvviso, si è svolto tutto in appena due minuti " ha riferito la madre della bimba in lacrime e ancora sotto shock . C'erano diverse persone all'evento ma nessuno si è accorto in tempo della piccola. La polizia ha detto che non risultano circostanze sospette sulla tragica morte e che non ci sarà alcuna indagine penale.