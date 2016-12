Angela Lambert, una donna inglese di 45 anni, ed i figli Cyrus e Maryam, di sei e due anni, sono scomparsi da oltre una settimana: i timori per la loro sorte cominciano ad essere giustificati ed anche la polizia comincia a temere per la vita dei tre, originari di Luton. Sulle loro trace sono stati dispiegati decine di agenti, ma fino a questo momento non è stato possibile scovare nessuna traccia della 45enne e dei suoi bambini. Per questo le forze dell’ordine hanno diffuso un messaggio in cui viene chiesto a chiunque sia in possesso di notizie di farsi vivo presso la stazione di polizia più vicina. Oltre al messaggio, è stata fornita un'accurata descrizione della donna e dei bimbi.

A far pensare è l’aspetto trasandato di Angela: “Indossa di solito tute, t-shirt, felpe e scarpe da ginnastica”. Non solo: la donna sarebbe solita spacciarsi per altre persone, utilizzando nomi diversi a seconda delle circostanze. Dei tre non si hanno notizie dalle 11:30 dello scorso 15 dicembre. La polizia non ha nascosto la grande preoccupazione per la salute della famiglia, come ha ammesso il comandante del distretto di Berdfordshire, Lesley Horton: “Siamo molto in apprensione per Angela e per i suoi figli. Li invito a mettersi in contatto con la polizia in modo da essere sicuri che stiano bene. Se qualcuno dovesse notare una donna e due piccoli che corrispondono alle descrizioni diramate in precedenza, è pregato di contattarci. Chiunque abbia qualsiasi informazione chiami la polizia”.