Era riuscita a portare a termine una gravidanza faticosissima, culminata con il parto di tre gemelline nate prematuramente: Rachel Park, 39 anni, aveva pregato che i suoi tre piccoli potessero salvarsi e gioito domenica scorsa quando aveva potuto festeggiare a casa il Natale insieme a loro, ma martedì è deceduta improvvisamente.

Poppie, Molly e Evelyn erano nate con 26 settimane di anticipo: piccolissime e con gli organi non ancora del tutto sviluppati, erano stati adagiati in degli incubatori ventilati e costantemente monitorati dai dottori. Non è stato facile per le tre sopravvivere, ma alla fine ci sono riuscite contro ogni pronostico. I medici, infatti, avevano avvertito i genitori che le speranze sarebbero state molto poche e che, anzi, molto probabilmente le condizioni delle tre non avrebbero permesso loro di resistere. Le cose sono andate invece assai diversamente: Rachel ha sperato che le piccole potessero salvarsi e gioito quando, pochi giorni prima di Natale, le è stato detto che scoppiavano di salute e sarebbero potute tornare a casa per le feste.