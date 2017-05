Ha morso la figlioletta di appena quattro anni per insegnarle che non doveva dare morsi alle persone. Quando la polizia le ha chiesto conto di questo discutibile metodo educativo, però, ha accusato il figlio maggiore. Protagonista della bizzarra vicenda Jessica Price, 24 anni, che ha dato due forti morsi nella coscia destra della sua bimba lasciandole ferite piuttosto profonde, tutto ciò per insegnarle che non si devono dare i morsi. Dopo averle procurato quel dolore ha convinto la bambina a raccontare a tutti che era stata colpa del fratello maggiore.

La bambina vive insieme al padre che, quando ha appreso – incredulo – quello che era successo non ha esitato a sporgere denuncia nei confronti della donna. La figlia gli ha confessato quanto era accaduto dopo aver letto la favola di pinocchio: "Mamma mi ha morso e mi ha detto di dire che era stato mio fratello, ma in questo modo mi verrà il naso lungo per la bugia", ha ammesso la piccola, come riporta il Daily Mail. Il padre – andato su tutte le furie – ha subito allertato la polizia.

La donna, arrestata dagli agenti, ha ammesso di averlo fatto a scopo educativo, ma questo potrebbe mettere il suo ruolo di madre ancora più nei guai: la bimba è stata infatti affidata al padre dopo che la donna non è stata considerata in grado di prendersi cura di lei. Jessica ha anche ammesso di essersi subito pentita di quanto aveva fatto, ma ciò non è bastato ed evitare l'intervento degli assistenti sociali.