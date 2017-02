Poteva essere un dramma, e sicuramente lo sarebbe stato se una bambina non avesse incrociato nel suo destino un coraggioso tassista, che è stato disposto a mettere a repentaglio la sua vita pur di trarla in salvo. La piccola, infatti, era stata gettata da sua madre in un fiume , nella provincia cinese di Henan. La donna si è frettolosamente allontanata sperando che nessuno si fosse accorto del suo folle gesto, ma per fortuna alcune persone hanno assistito alla scena e hanno iniziato a chiedere aiuto.

Il primo a mettersi a disposizione è stato un tassista che, senza pensarci due volte, si è lanciato nelle torbide acque per salvare la bimba. Come è possibile vedere nelle immagini registrate con un cellulare, l'uomo è riuscito a legare una fune intorno alla bambina, che poi è stata messa in salvo da alcuni passanti che sono riusciti a issarla sul ponte. Alcune persone hanno cercato di rianimarla eseguendo un massaggio cardiaco, ma quando l'ambulanza è arrivata la bimba era ancora priva di sensi. Portata d'urgenza in ospedale, ora è sotto terapia e le sue condizioni sono stabili.

Le autorità di Ruzhou sono riuscite a rintracciare la mamma della piccola: la donna soffre di una malattia mentale e sta attraversando un periodo di forte stress. Non è ancora chiaro se andrà incontro a una incriminazione, mentre la polizia sta continuando a indagare sul caso.