Kelly Carberry, una donna inglese di 34 anni, ha scoperto che la figlia di appena 13 anni era finita nella trappola di un pedofilo, un uomo che stava cercando di farsi inviare foto chattando con lei su Facebook. Come racconta il Daily Mail, in un articolo che tenta di mettere in guardia contro le insidie che si celano sui social network, Kelly aveva deciso di controllare l'attività "social" della figlia: non appena è entrata sul suo profilo è rimasta di sasso nello scoprire che un altro utente, nascosto sotto il profilo fake di una donna, stava cercando di attaccare discorso.

Kelly ha deciso di dare spago al pervertito, solo per capire fino a che punto si sarebbe spinto. E non è stato necessario attendere a lungo per scoprire che l'uomo cercava di portare la bambina su un terremo molto pericoloso. L'uomo si è fatto promettere che la 13enne avrebbe tenuto la bocca chiusa, poi le ha chiesto di chiudersi in camera da letto, sdraiarsi sul letto e masturbarsi. "Dopo un po' gli ho detto che non ero una bambina, bensì sua madre, e gli ho chiesto ragione del suo comportamento. Lui ha immediatamente cancellato il suo profilo. Con questa storia voglio solo mettere in guardia le altre famiglie. Devono vigilare sull'attività social dei figli perché il rischio che finiscano nelle reti dei pedofili è reale".