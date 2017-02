Grave incidente in casa a Lanusei, in provincia di Nuoro. Due donne, mamma e figlia, per cause ancora da accertare, sono cadute insieme dalle scale nella propria abitazione di vico Primo Siccardi e una di loro è deceduta. La vittima è la più anziana delle due, Pinuccia Vacca, di 90 anni, mentre Anna Mulas, la figlia di 62 anni che lavora come infermiera, è stata ricoverata all'ospedale San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni sono gravi. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, le due donne avrebbero perso l'equilibrio mentre scendevano le scale, ma la dinamica esatta dell'incidente è ancora tutta da chiarire.

Una recente ricerca effettuata dall'Osservatorio di sara Assicurazioni, compagna assicuratrice ufficiale dell'Aci, ogni anno tra le mura casalinghe si verificano almeno 4,5 milioni di incidenti, dei quali 8mila con conseguenze mortali. Gli incidenti più temuti sono legati alle fughe di gas, agli incendi e alle perdite di acqua, mentre inciampare e farsi male o infrangere un vetro preoccupa un numero decisamente più basso tra le persone intervistate. In realtà, infatti, la stragrande maggioranza degli incidenti domestici è dovuta a cadute. I soggetti più a rischio sono i bambini, gli anziani e le casalinghe: queste ultime, infatti, non sempre si comportano nel modo più sicuro nell'effettuare le normali faccende di casa, tant'è vero che la compagnia assicuratrice consiglia alcune regole di buon senso, come indossare sempre calzature antiscivolo ed evitare di maneggiare cavi della corrente elettrica senza aver prima "chiuso" il contatore generale. Regole basilari, certo, e probabilmente anche scontate, che se tuttavia venissero rispettate più spesso impedirebbero a decine e decine di persone ogni anno di farsi male.