Due gemellini siamesi sono nati all'inizio del mese di settembre al Cincinnati Children's Hospital Medical Center, negli Stati Uniti. I piccoli sono stati chiamati Elijah e Isaac, e sono figli di Heather e Jason Kroeger, due ferventi cattolici che hanno deciso di portare a termine la gravidanza malgrado le numerose sollecitazioni dei medici, che avevano suggerito alla mamma di abortire. La donna, tuttavia, ha rifiutato e insieme al marito ha affrontato un viaggio di centinaia di chilometri per raggiungere l'ospedale attrezzato più vicino.

I medici, pur con molte difficoltà, sono riusciti a far partorire la donna con successo il 5 settembre. Le condizioni di Elijah e Isaac sono apparse gravi fin dai primi istanti dopo la nascita, ma da qualche giorno a questa parte sono lievemente migliorate. I suoi genitori, che hanno altri cinque figli di età comprese tra i 7 e i 14 anni, sono fiduciosi che i gemellini riusciranno a sopravvivere, anche se poi si porrà il problema della loro separazione fisica: "Ci avevano prospettato l'ipotesi dell'aborto spiegandoci che sarebbe stata la soluzione migliore, ma per noi non è mai stata un'idea praticabile. Non possiamo cambiare quello che Dio ha voluto per noi".