La polizia in India è sulle tracce di una donna che ha gettato il proprio bambino nei cespugli, finendo per far divorare il neonato dai cani randagi. Il corpicino straziato del piccolo è stato rinvenuto da un passante nel villaggio di Rari, nello stato indiano settentrionale del Rajasthan. L’uomo era andato a fare i proprio bisogni nella boscaglia quando si imbattuto nel cadavere del bimbo. Il corpo presentava diversi morsi di animale, specialmente sul volto.

Come scrive The Sun, l’uomo si è subito rivolto agli anziani del villaggio, che a sua volta hanno chiamato la polizia dalla vicina città di Kishangarh. Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno recuperato il corpo del bambino che ora sarà sottoposta ad autopsia per stabilire le cause del decesso. Il bimbo, il cui genere non è stato rivelato, avrebbe avuto poche ore di vita quando è morto. Ora le autorità stanno controllando i registri degli ospedali locali nel tentativo di rintracciare i genitori, che potrebbero aver abbandonato il figlioletto perché non in grado economicamente di potersene prendere cura. Secondo i media locali, la giovanissima vittima era viva quando è stata gettata nei cespugli e il decesso potrebbe essere sopraggiunto per disidratazione. Ma non è escluso che possa essere stato ucciso dai cani che l’hanno poi divorato.