La ministra della Pubblica Amministrazione Marianna Madia con un tweet ha annunciato di aver firmato il decreto che autorizza le assunzioni straordinarie nei ranghi della polizia di stato e dei vigili del fuoco. Madia ha parlato di 2739 nuovi assunti e ha scritto su Twitter che “presto ne seguiranno altri”. Fonti ministeriali affermano che le risorse ci sono: l'ultima legge di Bilancio ha riservato un “fondone” che permette alle amministrazioni di prendere nuove leve, oltre a quelle già programmate. Il decreto firmato oggi dalla ministra autorizza quindi oltre 850 assunzioni tra i carabinieri, 750 tra la polizia, 420 nella guardia di finanza, 400 per i vigili del fuoco e più di 300 tra la penitenziaria. Il budget a regime è di circa 132 milioni di euro.

Inoltre il ministero entro settembre elaborerà le linee guida attraverso le quali verranno assorbiti i precari di lungo corso. Le misure viaggeranno su un doppio binario: assorbimento dei precari storici e nuove modalità di reclutamento. A bruciare le tappe è l’Emilia Romagna, che già da ora si impegna ad assorbire 130 lavoratori. È la prima applicazione della riforma, con cui si punta a far entrare circa 50 mila persone tra contratti a termine e collaboratori di lungo corso. La ministra Madia ha definito “un'ottima notizia” quella arrivata da Bologna: “Comincia l'attuazione del piano straordinario per i precari”, ha commentato sempre su Twitter. Un'operazione che si snoderà tra il 2018 e il 2020 per assorbire chi da tre anni, anche non continuativi, degli ultimi otto è al servizio della Pubblica Amministrazione. Il nuovo Testo unico del pubblico impiego stabilisce che chi è entrato per concorso potrà essere assunto direttamente mentre per gli altri ci sarà una riserva (50 percento) nelle future prove.