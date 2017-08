Almeno dodici persone sono morte e altre trentacinque sono rimaste ferite, quattro dei quali in gravi condizioni, a causa di un incidente avvenuto sull'isola portoghese di Madeira. Nel luogo in cui si stava svolgendo la festa religiosa della Senhora do Monte, la santa patrona dell'isola, nella località Largo da Fonte, nel comune di Monte a Funchal, quando un grosso albero secolare è caduto sulla folla.

Che cosa è la festa della Senhora do Monte.

La ricorrenza in corso dura due giorni e viene celebrata ogni anno: tradizionalmente inizia il 14 agosto, con musica e altre iniziative di intrattenimento, ma prosegue anche il 15 agosto con la parte religiosa vera e propria che vede il suo culmine in una fiaccolata. La quercia, che aveva almeno 200 anni, è caduta sulla folla intorno a mezzogiorno nel momento in cui le persone si preparavano per l’inizio della processione, secondo diversi testimoni citati dalla tv pubblica. L'albero in realtà era pericolante da tempo e da almeno due anni era stato legato per evitare che cadesse al suolo.

La testimonianza: "Abbiamo sentito un rumore, poi ho visto l'albero cadere e ho messo in salvo mio figlio"

“Abbiamo sentito un rumore, ho guardato in alto tenendo mio figlio accanto a me – racconta un testimone – Ho visto l’albero in caduta e così ho preso mio figlio e sono scappato, poi ho sentito un rumore fortissimo”. Non si tratterebbe della prima volta in cui alberi di grandi dimensioni – quello caduto oggi aveva un diametro di 70 centimetri – cadono provocando diversi danni, fa notare il quotidiano locale Funchal Noticias. E' però la prima volta che una quercia finisce per abbattersi sulle persone causando una tragedia. La scena è stata ripresa in diretta da un utente che in quel momento stava mandando in onda la celebrazione su Facebook Live.