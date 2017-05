A dieci anni dalla scomparsa di Madeleine McCann, la bimba inglese sparita da un resort di Praia de Luz in Portogallo all’età di 4 anni, i tabloid britannici stanno raccogliendo le testimonianze di diverse persone che quella sera del 3 maggio 2007 si trovavano nella zona in cui la piccola Maddie è stata vista per l’ultima volta. Nonostante le lunghe e approfondite indagini degli inquirenti portoghesi e inglesi, cosa sia accaduto quella sera resta ancora un mistero ma i genitori della piccola Maddie, che in occasione del deciso anniversario della scomparsa hanno parlato in tv della figlia, non hanno alcuna intenzione di arrendersi. In occasione dell’anniversario della scomparsa della bambina ha parlato tra gli altri Jenny Murat, una donna oggi ottantenne residente a Praia de Luz (il figlio Robert inizialmente venne considerato un sospettato). La donna ha raccontato di aver visto la sera della scomparsa di Maddie una automobile che guidava nella direzione sbagliata lungo una strada a senso unico nei pressi del resort dei McCann. La signora Murat, che vive a pochi metri dal complesso affittato dai McCann per la loro vacanza, parlando alla BBC Breakfast ha detto di ricordare che l’auto era una di quelle tipiche da noleggio e che all’interno c’era qualcuno con “un aspetto molto britannico”.

La signora ha anche detto di ricordare la presenza di una donna vestita di viola nei pressi del complesso di appartamenti. Questa donna si trovava in piedi all’angolo della strada: “Catturò la mia attenzione – ha dichiarato Murat – perché guardava intensamente verso gli appartamenti e non ho potuto fare a meno di notarla per quell'abito viola. Ritengo inoltre che sia decisamente insolito che una donna si fermi, da sola, all'angolo della strada, e guardi con particolare attenzione un edificio”. Una coppia di turisti che alloggiava due piani sopra l’appartamento dei McCann ha raccontato di ricordare la mamma di Maddie che urlava sconvolta dopo aver scoperto che sua figlia non c’era più e il padre che singhiozzava sulla spalla di un amico.