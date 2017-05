A dieci anni dalla scomparsa della piccola Madeleine McCann il caso, che per tutto questo tempo ha tenuto col fiato sospeso l’Europa intera, rimane ancora un mistero. Era il 3 maggio del 2007 quando la piccola Maddie, una bambina inglese che all’epoca aveva 4 anni, scomparve da un appartamento nella località turistica di Praia de Luz, in Algarve. La bimba si trovava in vacanza in Portogallo insieme alla sua famiglia. E se da un lato i genitori di Madeleine non si arrendono, dall’altro secondo la stampa portoghese anche gli inquirenti britannici sarebbero pronti a gettare la spugna. In particolare Correio da Manha ha sottolineato che da quando Scotland Yard ha ripreso le indagini sulla sparizione di Maddie McCann sei anni fa, “promettendo di risolvere il caso rapidamente”, e implicitamente criticando l'operato degli inquirenti portoghesi, Londra ha speso 15 milioni di euro nell'inchiesta. E di fatto sino a oggi le indagini non hanno prodotto nessun risultato concreto. Per il quotidiano di Lisbona quindi anche la polizia inglese sarebbe vicina a chiudere le indagini “per mancanza di risultati”. Secondo la stampa portoghese, infatti, dopo dieci anni ormai in pochi pensano ancora che un giorno si avrà notizia della piccola Maddie.

Le speranze dei genitori di Maddie McCann – Nel corso di questi dieci anni sono state diverse le piste seguite e le ipotesi fatte sulla sparizione in Portogallo della piccola Maddie ma i suoi genitori, Kate e Gerry McCann, ancora oggi continuano a sperare di ritrovarla in vita. La coppia ha parlato del caso nel corso di un programma della BBC affermando che i giorni più difficili restano i suoi compleanni e gli anniversari della scomparsa. Kate e Gerry hanno raccontato di continuare a comprare regali per la bambina nella speranza un giorno di poterla riabbracciare. “Siamo devastati – ha detto davanti alle telecamere il padre di Maddie -, ma sappiamo di aver fatto tutto quello che era e che è in nostro potere per riportarla a casa. La cosa più importante è però che continuiamo ad avere fiducia nel fatto che prima o poi la rivedremo”. “Credo che le critiche che sono arrivate agli agenti che continuano a cercare la verità su nostra figlia, considerata come una perdita di tempo e di soldi, non siano per niente giuste – ha detto ancora Gerry McCann -. Ci sono tanti inglesi che tutti gli anni vanno in vacanza in Portogallo e che ora possono essere più tranquilli per i controlli che si stanno facendo da quando Maddie è scomparsa”.