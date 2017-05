Da oggi, Emmanuel Macron è ufficialmente l’ottavo Presidente della Repubblica francese, il più giovane della storia. Il vincitore del ballottaggio delle Presidenziali è stato accolto dal Presidente Hollande per il passaggio di consegne ufficiale e, dopo il rituale colloquio, ha preso parte alle tradizionali formalità che seguono l’entrata in carica all’Eliseo. Una cerimonia che si concluderà con la camminata per gli Champs-Elysées fino all'Arco di trionfo per il tradizionale saluto alla tomba del milite ignoto.

Macron ha poi pronunciato il suo primo discorso da capo dello Stato, ricalcando sostanzialmente i concetti espressi nel discorso successivo alla vittoria elettorale contro Marine Le Pen. “Il mondo e l'Europa hanno oggi più che mai bisogno della Francia, di una Francia forte, sicura del suo destino, di una Francia che porti alta la voce della libertà e della solidarietà, che sappia inventare il futuro”, ha spiegato Macron, rilanciando il valore e il peso del progetto europeo, il solo che “ci protegge e ci permette di portare i nostri valori per il mondo”; un progetto che però va “riformato e rilanciato, perché “è necessario che l’Europa sia più efficiente, più democratica e più in grado di portare avanti una politica comune”.

“La mia prima esigenza”, ha poi ribadito il neo Presidente, “sarà quella di restituire ai francesi la fiducia in se stessi che per troppo tempo è stata indebolita […] La mia volontà sarà quella di riunire insieme e francesi, un obiettivo che centrerò con un lavoro paziente e continuo”.

Il primo impegno di Macron, tuttavia, sarà quello di nominare il primo ministro del governo, vomito che probabilmente porterà a termine già entro la giornata di oggi, dopo un rapido giro di consultazioni con i suoi consiglieri.