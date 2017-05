"Conosco le sfide che l'Italia affronta per l'immigrazione e ne parleremo. D'altra parte credo che non abbiamo sufficientemente ascoltato il grido d'allarme lanciato dall'Italia sui migranti", così si è espresso il neo Presidente francese, Emmanuel Macron, in una breve dichiarazione alla stampa rilasciata a fianco del premier italiano Paolo Gentiloni prima di una cena di lavoro fra i due all'Eliseo. "Parleremo di migrazione e regole per il diritto d'asilo. Il mio auspicio è che si possa andare avanti per una vera riforma del diritto d'asilo e delle regole comuni per meglio proteggere gli Stati che sono più esposti a questa pressione migratoria", ha sottolineato Macron, rivolgendo "un pensiero al poliziotto e al militare feriti giovedì alla stazione di Milano" durante un'aggressione da parte di un ragazzo che era stato fermato per dei controlli.

"Voglio ribadire quanto la Francia tiene ad affrontare questi temi e a lavorare insieme su tutti gli argomenti più importanti. Abbiamo un'agenda densa su temi importanti, dal clima all'immigrazione e, naturalmente all'Europa. E l'auspicio è di lavorare in stretta collaborazione con l'Italia, la Germania e tutti coloro che condividono i nostri valori per rilanciare l'Europa" ha poi continuato il presidente francese.

"Sono certo che l'Italia e la Francia lavoreranno insieme per una Europa più forte e vicina a cittadini", ha spiegato invece il nostro Presidente del consiglio, rilanciando i tema dell'unione fiscale in Ue: "Italia e Francia intendono lavorare insieme su una politica monetaria europea che vada nella direzione di un'unione fiscale e bancaria, su regole comuni che l'Italia intende rispettare e che devono sempre incoraggiare la convergenza e non le differenze tra Paesi europei".

Al centro dell'incontro parigino tra i due leader però non ci sarà solo il tema dell'immigrazione e della finanza ma anche la difesa contro il terrorismo e la sicurezza. "L'elezione di Macron è stata un'iniezione di fiducia e speranza per l'Europa" che "ora va investita in direzione comune". Innanzitutto "per integrare le azioni in termini di difesa e sicurezza", ha sottolineato Gentiloni, ribadendo che "tutti gli Italiani mantengono nel cuore l'impegno contro il terrorismo".