Un ragazzo di sedici anni è morto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto in contrada Rosciano a Tolentino, nella provincia di Macerata. Si chiamava Nicolò Ceselli: si è spento poco dopo lo schianto in moto nonostante la disperata corsa in ospedale. Secondo quanto ricostruiscono le cronache locali, il sedicenne era in sella a una Husqvarna 125 insieme a una amica di venti anni quando, nel pomeriggio di domenica, all’altezza di una curva a sinistra ha perso il controllo della moto, venendo sbalzato nel tratto di strada sottostante. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Tolentino. Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate: Nicolò è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Gravi anche le condizioni dell’amica che era con lui: la ragazza è stata portata d’urgenza all’ospedale di Macerata, dove è stata ricoverata in Rianimazione. Ha riportato diversi traumi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente – I rilievi e la ricostruzione del drammatico incidente sono affidati ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino, che hanno informato l’autorità giudiziaria e posto la moto sotto sequestro. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la giovane vittima – il sedicenne era uno studente dell’Ipsia a San Ginesio e giocava a calcio nelle giovanili del Caldarola – avrebbe fatto tutto da solo e non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. La notizia della tragedia ha sconvolto Caldarola e Tolentino, dove la famiglia del ragazzo è molto conosciuta. Nicolò, nipote di Carmelo Ceselli, consigliere comunale a Tolentino, era figlio unico: lascia il papà Fabrizio e la madre Maura.