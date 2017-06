Tragedia questa notte a Macerata, in un appartamento di via Ferrucci: era circa l'una quando alcuni abitanti della zona hanno chiamato la polizia segnalando un anomalo chiasso in una casa. Quando gli agenti sono intervenuti, mezz'ora più tardi, hanno trovato un ragazzo di 23 anni in stato di forte agitazione. Nell'abitazione c'erano anche altre persone, tutte ospiti di un'associazione che si occupa di garantire ospitalità e accoglienza ai richiedenti asilo politico.

Il dramma si è consumato all'improvviso. Mentre i poliziotti cercavano di riportare la calma, il giovane si è allontanato ed è entrato nella sua stanza. Da lì, per ragioni che al momento non sono chiare, ha aperto la finestra e si è gettato nel vuoto: un volo di almeno dieci metri dal quarto piano, finito sull'asfalto. Immediatamente soccorso da un'ambulanza, il 23enne è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. La polizia sta indagando per cercare di fare luce sui motivi che l'hanno indotto al suicidio. Al momento sembrerebbe che nessuno dei suoi coinquilini né degli operatori dell'associazione avessero mai sospettato che il ragazzo progettasse di farla finita.