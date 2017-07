Una anziana donna di ottanta anni, Santina Bianchini, è stata trovata morta questa mattina nella sua casa di San Severino Marche, nella provincia di Macerata. In quella casa alla periferia della città, nella zona del Glorioso poco distante dall'ospedale, l’anziana, rimasta da poco vedova e che aveva perso anche una figlia, viveva con il figlio Giuseppe Bordoni, sospettato di averla uccisa. La donna, stando a quanto emerso, sarebbe stata colpita con un pestacarne alla testa e così uccisa. A scagliarsi contro di lei potrebbe essere stato appunto il figlio che viveva insieme a lei, un uomo di quarantasette anni da tempo sofferente di disturbi psichici. L'uomo avrebbe chiamato subito i soccorsi dopo aver colpito sua madre e poi avrebbe ingerito dell'acido muriatico per togliersi la vita. Ora è ricoverato nell'ospedale di Macerata. Sarebbe in pericolo di vita. Pare che in passato fosse stato sottoposto a più di un trattamento sanitario obbligatorio.

Sul posto carabinieri e polizia scientifica – Sul luogo della tragedia oltre ai carabinieri si sono recati gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi del caso. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali, il sospetto omicida avrebbe lasciato un biglietto sulla porta della camera dell’anziana donna: “Mamma è morta questa notte a mezzanotte”, avrebbe scritto. Sul pavimento della casa i carabinieri avrebbero trovato un oggetto contundente, sembra il pestacarne con cui sarebbe stata uccisa la donna, e una bottiglia contenente acido muriatico.