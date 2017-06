La prospettiva di un futuro precario, quello di una ricostruzione lentissima, l'idea di rimanere senza una casa ancora per anni o, forse, decenni. I disagi causati dal terremoto erano diventati un vero e proprio macigno per un operaio di 57 anni di Sarnano, nelle Marche, uno dei 133 comuni colpiti molto gravemente dai terremoti che hanno interessato l'area nel 2016. L'uomo è stato trovato morto nella mattinata di ieri nella cantina della sua abitazione nelle campagne del suggestivo borgo della provincia di Macerata. Alcune settimane fa, in seguito a un'ispezione da parte dei tecnici, il 57 era stato costretto a lasciare la sua casa perché resa inagibile dal sisma e questo aveva reso ancor più precaria la sua vita. L'operaio ha così deciso di chiudere con la vita, ha legato una corda alla trave del soffitto della cantina e si è lasciato cadere.

Il 57enne non era sposato e lavorava in una ditta di Sarnano: il gesto estremo sarebbe stato compiuto nella notte tra domenica e lunedì. Il corpo, ormai senza vita, è stato trovato dai colleghi di lavoro preoccupati per il fatto che l’operaio, sempre molto puntuale, non si fosse recato in azienda e non avesse neanche avvisato. Attorno alle 9.30 di ieri sono andati a casa sua e hanno fatto la tragica scoperta. I colleghi, sconvolti, hanno subito avvertito il 118 di Macerata, ma il medico del servizio di emergenza arrivato poco dopo con un’ambulanza, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 57enne accertando che la morte risaliva alla notte precedente.

La salma è stata messa a disposizione dei familiari per il funerale. Sul luogo del dramma sono giunti anche i carabinieri della stazione di Sarnano e Penna San Giovanni per i rilievi ed accertamenti di rito. I militari hanno trovato un biglietto, lasciato dalla vittima, in cui si evince che le ragioni del suicidio vanno ricercate nel gravissimo disagio con il quale l’uomo conviveva da mesi dovuto proprio alle conseguenze del terremoto.