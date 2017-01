Macabro ritrovamento questa mattina a Palermo in un parcheggio di via Nina Siciliana, nel quartiere Noce. I vigili del fuoco, chiamati ad intervenire per quello che sembrava inizialmente un semplice incendio d'auto, si sono imbattuti infatti in un cadavere carbonizzato di una persona all'intero della vettura distrutta dalle fiamme. Secondo le prime informazioni, il cadavere, che sembrerebbe di un uomo, era adagiato sul sedile posteriore della macchina, una vecchia golf, che qualcuno ha segnalato in fiamme questa mattina poco prima delle 6. Dopo la segnalazione dei pompieri, sul posto è giunta la polizia, i reparti scientifici per le rilevazioni del caso, e il magistrato di turno Maria Teresa Maligno.

Al momento gli inquirenti non vogliono ancora escludere nessuna pista ma, secondo indiscrezioni, l'ipotesi più plausibile sarebbe quella dell'omicidio. A far propendere per questa ipotesi, oltre al fatto che il cadavere era sui sedili posteriori, la circostanza che all'esterno della vettura sarebbe stato ritrovato un accendino. Un ritrovamento che indica che difficilmente si possa trattare di un caso di suicidio. Al momento il medio legale incaricato sta effettuando l'esame cadaverico per capire se la vittima sia stata uccisa a colpi di arma da fuco prima dell'incendio della vettura. Gli investigatori hanno anche rintracciato la proprietaria dell'auto: una signora che sembrerebbe estranea ai fatti e che aveva parcheggiato la macchina ieri sera perché era rimasta in panne.