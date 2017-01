Quel suo riparo di fortuna in pieno centro a Bari davanti all'università per proteggersi dal freddo della notte purtroppo non gli è servito a molto ed è deceduto la stessa notte avvolto nel giaciglio che aveva trovato. A ritrovare il corpo senza vita del senzatetto questa mattina intorno alle 8 nella centrale piazza Cesare Battisti è stato un passante. L'uomo, accorgendosi dell'immobilità di quella persona a terra davanti all'Ateneo , ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto è accorsa immediatamente un'ambulanza del 118 ma ormai per il clochard non c'era più nulla da fare e i sanitari hanno solo potuto constatare la sua morte.

L'uomo non aveva documenti e quindi non è stato ancora identificato, ma da alcuni accertamenti compiuti dai poliziotti della sezione Volanti nell'ambiente dei clochard della zona, sembra che l'uomo, di circa 50 anni, fosse di nazionalità romena e conosciuto di vista da alcuni connazionali. La polizia scientifica comunque ha acquisito le sue impronte digitali per risalire alla sua identità.

Sembra che l'uomo avesse già diversi problemi di salute e a questi, secondo un primo esame del cadavere da parte del medico legale, sarebbe da ricondurre la morte del clochard. L'uomo, morto verso le 2 della notte scorsa, probabilmente è stato stroncato da una delle patologie di cui soffriva e non direttamente dal freddo. Maggiore chiarezza comunque arriverà dopo l'autopsia già disposta dal pm di turno.