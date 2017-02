Sta facendo discutere non poco la “suggestione” di Matteo Renzi sulla necessità di puntare non sul reddito di cittadinanza ma su un “lavoro di cittadinanza”, rilanciata oggi con una intervista concessa al Messaggero dalla California, dove è in visita da qualche giorno. Dopo la bocciatura da parte dei fuoriusciti dal Partito Democratico (Roberto Speranza ha ricordato le responsabilità del Governo sul dato della disoccupazione giovanile), arriva anche il commento del MoVimento 5 Stelle, da tempo impegnato nella campagna per il reddito di cittadinanza.

Con una nota congiunta, depurato e senatori grillini in Commissione Lavoro, stroncano la proposta di Matteo Renzi e attaccano duramente sul fronte delle politiche per il lavoro, giudicate un clamoroso fallimento. Ecco cosa scrivono i parlamentari del MoVimento 5 Stelle

Secondo l'ex Premier Matteo Renzi non ci sarebbe bisogno del reddito di cittadinanza, ma del lavoro di cittadinanza. Ci chiediamo come mai non ci abbia pensato negli ultimi 3 anni in cui ha governato il Paese. Il Jobs Act doveva creare lavoro, ma oltre ad essersi rivelato un vero e proprio sperpero di miliardi di euro, è servito solo per rendere il mondo del lavoro più precario ed insicuro. Renzi non ha alcuna credibilità ed ha dimostrato di non aver mai avuto alcuna visione di futuro. Pare, infatti, che ci sia voluto proprio il viaggio in California per far capire all'ex Premier che il progresso e l'innovazione elimineranno milioni di posti di lavoro. Una problematica che è già stata oggetto di approfondimento e di studio da parte del M5S attraverso il rapporto sullo sviluppo del lavoro fino al 2025

Bisogna creare lavoro, puntare sulla formazione e la riqualificazione e garantire una vita dignitosa alle persone che un lavoro non ce l'hanno. Obiettivi che sono compresi nel reddito di cittadinanza che propone il M5S. Un disegno di legge che Renzi, il suo Pd e la maggioranza hanno cercato di seppellire negli ultimi 24 mesi. L'ex Presidente del Consiglio dovrebbe limitarsi a fare solo una cosa: trovare un lavoro e abbandonare la politica come aveva promesso