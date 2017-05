Molti commentatori politici sostengono che questa potrebbe essere la settimana decisiva per la legge elettorale, ma stando al risultato del primo incontro tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sembra invece ancora lontano l'accordo. A chiedere un'intesa trasversale è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha invitato il Pd a trovare un definitivo accordo sulla legge elettorale con le altre forze politiche per permettere al Paese di uscire dall'impasse in cui si trova ormai da mesi. Dalla sentenza della Consulta dello scorso gennaio, che ha parzialmente bocciato l'Italicum, la discussione sulla legge elettorale si è sostanzialmente arenata. Solo poche settimane fa il Partito Democratico ha dapprima proposto l'adozione del sistema tedesco con qualche correttivo, per poi presentare in commissione il "Rosatellum". Forza Italia da sempre predilige un sistema elettorale di tipo proporzionale, per mantenere la rappresentatività parlamentare a discapito però della governabilità, mentre il Pd è passato dal sostenere il sistema maggioritario ad accettare il compromesso del proporzionale. Il Movimento 5 Stelle ha invece sottoposto il quesito ai propri iscritti e, una volta ottenuto il responso, ha dichiarato di essere favorevole al proporzionale di stampo tedesco, a patto però che si vada al voto il prima possibile, idealmente già il prossimo 10 settembre, ovvero 4 giorni prima che scatti la pensione parlamentare per gli onorevoli eletti nel 2013.

In questo scenario, dunque, si stanno svolgendo i colloqui tra le varie forze parlamentari allo scopo di raggiungere il necessario accordo per procedere all'approvazione in tempi brevi della nuova legge elettorale. A margine dell'incontro tra Pd e M5S, il capogruppo dem Ettore Rosato ha sostenuto che il colloquio avesse avuto esito positivo, ma a giudicare dal comunicato diffuso dal Movimento 5 Stelle sembra invece ancora lontana l'intesa: "Abbiamo consegnato la nostra proposta di legge elettorale, così come votata dagli iscritti del Movimento 5 Stelle. Il nostro obiettivo è quello di evitare che i partiti partoriscano l'ennesima legge incostituzionale, dopo il Porcellum e l'Italicum. Adesso chiediamo a tutte le altre forze di assumersi le loro responsabilità davanti ai cittadini. Se lo faranno seriamente, in breve tempo, potremo finalmente dare al paese, dopo quasi dodici anni, una legge elettorale rispettosa della Costituzione", hanno invece dichiarato i 5 stelle attraverso una nota stampa congiunta.

"L'incontro con il Pd? È andato come doveva andare. È stato cordiale, distaccato. Abbiamo presentato la legge con impianto tedesco che abbiamo proposto al voto degli iscritti. Abbiamo portato ciò che è uscito dal blog. Non ci muoviamo da lì. Noi non facciamo alleanze né prima né dopo", ha spiegato in seguito l'onorevole pentastellato Roberto Fico ai cronisti.