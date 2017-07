È durissimo nei contenuti e nelle modalità l’attacco che il MoVimento 5 Stelle porta al Governo guidato da Paolo Gentiloni, poco dopo la diffusione della relazione della Corte dei Conti sullo stato di salute delle istituzioni italiane. Per i parlamentari grillini, infatti, il rapporto testimonia come la corruzione sia ormai un problema endemico e come negli ultimi anni, prima con la gestione Renzi, poi con quella Gentiloni, le cose non siano migliorate.

Tutt’altro. Nella lettura del MoVimento, infatti, non solo i Governi hanno fallito la battaglia contro la corruzione, ma con i loro provvedimenti hanno agevolato i malfattori e garantito la piena sopravvivenza di un sistema politico – mafioso che ha ormai infettato le istituzioni.

Ecco cosa si legge sul blog di Grillo