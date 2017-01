Il 78,5% degli iscritti al Movimento 5 stelle ha votato in maniera favorevole al passaggio del movimento all'eurogruppo dell'Alde. Così si è conclusa la votazione online per decidere sulle allenanze in Europa del Movimento fondato da Beppe Grillo. gruppo del M5s si iscriverà, dunque, al gruppo Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa, presieduto dal belga Guy Verhofstadt nel parlamento europeo. Si ufficializza così l'abbandono del gruppo creato inizialmente con l'Ukip di Nigel Farage e altri raggruppamenti minori.

"Hanno partecipato alla votazione 40.654 iscritti certificati. Ha votato per il passaggio all'ALDE il 78,5% dei votanti pari a 31.914 iscritti, 6.444 hanno votato per la permanenza nell'EFDD e 2.296 per confluire nei non iscritti. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato", si legge sul blog.

La votazione era stata lanciata ieri, senza prevviso, sempre online, sul blog dei 5 stelle. Le consultazioni si sono aperte alle 10 del mattino e sono andata avanti fino alle 19, poi sono riprese dalle 10 alle 12 di oggi. "Oggi abbiamo, per la seconda volta in tempi ravvicinati, l’opportunità di scegliere se e come dare un futuro al MoVimento 5 Stelle in Europa. Come sempre accade, a metà di una legislatura (dopo due anni e mezzo dall'inizio della stessa) si aprono i negoziati tra gruppi politici. Anche noi ne abbiamo valutati alcuni e tra quelli che ci interessavano, gli unici ad aprire il dialogo con noi sono stati gli eurodeputati di ALDE (Alliance of Liberals and Democrats of Europe)", si legge sul post di lancio, che prosegue: "Abbiamo fatto un tentativo di dialogo anche con il gruppo dei VERDI, che ha rifiutato la nostra richiesta di confronto. Ci è stato comunicato che un eventuale ingresso del MoVimento 5 Stelle nel gruppo dei VERDI avrebbe infatti ‘sbilanciato' gli equilibri del gruppo stesso".

"Mi spiace per gli elettori in buona fede dei 5 stelle che pensavano di votare per un partito che voleva lasciare l'euro, bloccare l'Europa e bloccare l'immigrazione", ha commentato Matteo Salvini, a proposito del passaggio del M5s. "Con oggi – ha aggiunto – per qualche poltrona e per qualche euro in più, Grillo e i 5 Stelle a Bruxelles stanno in un partito più europeista di tutti, quello sostenuto da Prodi e Monti che difende l'euro, le banche e l'immigrazione di massa".