Commentando l'operazione portata a termine dall'Antimafia di Catanzaro – che ha portato all'arresto di 68 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegali di armi, malversazione ai danni dello Stato, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture per la gestione del centro di accoglienza più grande d'Europa, il Cara di Isola di Capo Rizzuto, che si sospetta essere "governato" da una cosca della ‘ndrangheta, il clan Arena – il Movimento 5 Stelle si scaglia contro il governo e contro l'attuale ministro degli Esteri ed ex titolare del Viminale Angelino Alfano, chiedendone le immediate dimissioni: "Dopo Mafia Capitale, adesso la ‘ndrangheta. Il MoVimento 5 Stelle nel 2014, dopo una visita al Cara di Crotone dell’europarlamentare Laura Ferrara, aveva denunciato in un esposto il malaffare nella gestione del centro più grande d’Europa. L’operazione della Dda di Catanzaro, che ha portato in carcere 68 persone, conferma i nostri dubbi. In Italia la chiamano ospitalità e invece è solo business. Il profitto delle cooperative si fonda su questa addizione: più la burocrazia è lenta, più immigrati arrivano sulle coste italiane, maggiori sono i profitti. Migrantopoli è una realtà che deve essere smantellata al più presto", si legge nel post pubblicato sul Blog di Beppe Grillo a nome del Movimento 5 Stelle.

"I centri di accoglienza sono una gallina dalle uova d'oro per chi li gestisce. l contratti di assegnazione di appalti e subappalti, possono andare in deroga e non sempre prevedono un bando pubblico. La trasparenza non esiste. Come già dimostrato in passato con gli scandali dei Cie di Lampedusa e Roma, le cooperative hanno mani libere, a volte anche a detrimento dei più elementari diritti umani. Il 26 ottobre 2014 Laura Ferrara ha visitato il Cara di Sant'Anna di Crotone per verificare di persona le condizioni di vita degli ospiti e la corretta gestione dei fondi europei. Ha trovato container sovraffollati, mancanza di igiene, i bagni una latrina, l'acqua dei pochi rubinetti che funzionavano sgorgava fredda. Eppure l'associazione che la gestisce – Confederazione nazionale delle Misericordie – per anni ha usufruito di milioni di euro dallo Stato italiano", prosegue il Movimento 5 Stelle.