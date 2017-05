Dopo mesi e mesi di polemiche, è approdato nell'Aula della Camera un disegno di legge organico che si propone di ridefinire l'intero sistema dei meccanismi previdenziali per i parlamentari. Il ddl "taglia vitalizi", su cui da tempo si danno battaglia i parlamentari dei diversi schieramenti e che si basa sul lavoro del deputato del Partito Democratico Matteo Richetti, verrà ora esaminato dai deputati e poi passerà al Senato per la ratifica definitiva.

Sono però in molti a pensare che il percorso del ddl sarà molto accidentato e che la sua approvazione definitiva sia in discussione, proprio per i diversi orientamenti, anche all'interno delle stesse forze politiche. Ed è proprio un emendamento di una deputata del PD a provocare la prima polemica rovente, rilanciata dal blog di Beppe Grillo.

Ecco cosa scrivono i grillini