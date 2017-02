Nella giornata di ieri, Giorgio Napolitano, conversando con i giornalisti aveva espresso la sua opinione relativamente alla possibilità di interrompere in anticipo la legislatura e recarsi il prima possibile alle urne. Nella lettura del Presidente emerito della Repubblica non c’è alcuna necessità di compiere passi in questa direzione, a maggior ragione per agevolare le speculazioni di qualche politico.

Una linea fortemente contrastata dal MoVimento 5 Stelle, il cui capo politico, Beppe Grillo, poche ore prima aveva indicato il percorso da seguire per portare immediatamente il Paese alle urne: estensione dell’Italicum, con le modifiche apportate dalla Consulta, e via libera al Legalicum. Dunque, non stupisce, se non nei toni, la risposta del MoVimento a Napolitano, pubblicata sul blog di Grillo