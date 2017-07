in foto: I deputati del M5s protestano in Aula contro il decreto Banche Venete lanciando banconote finte – LaPresse

"Cinque milioni di poveri assoluti, ma il Pd regala miliardi alle banche", scrive Beppe Grillo su Twitter per rilanciare il post pubblicato sul suo blog a firma del Movimento 5 Stelle con il quale attacca i governi Renzi e Gentiloni, colpevoli di aver "deciso che le banche sono più importanti" e che "sono loro la vera emergenza a cui far fronte". Il post segue la pubblicazione dei dati Istat sulla povertà assoluta che colpisce 1 milione e 619 famiglie residenti in Italia, per un totale di 4 milioni e 742 mila persone. "Fatalità – si legge nel post – i dati Istat arrivano proprio nei giorni in cui il governo Pd, con il suo vergognoso decreto sulle Banche venete, regala 5 miliardi a Banca Intesa, che si aggiungono ai 12 miliardi a rischio sui crediti deteriorati e i contenziosi degli istituti veneti".

Nel post si analizza poi il dato fornito dall'Istat per il 2016 con un confronto rispetto agli anni precedenti

L'anno scorso i poveri assoluti erano 4 milioni e 598 mila, oggi sono 4 milioni 742 mila. È il dato più negativo dal 2005 ad oggi e crescono pure le persone in povertà relativa che passano da 8 milioni 307 mila a 8 milioni 465 mila. Sono persone in carne e ossa, ma per il governo sono solo numeri.

Il governo Gentiloni, in linea con Renzi, continua a proporre misure del tutto insufficienti per aiutare le persone e le famiglie che sono in grave difficoltà economica. È un dato di fatto che la politica abbia trascurato per troppo tempo l'argomento, nascondendosi dietro la scusa della mancanza di risorse economiche. Poi però per aiutare le banche le risorse si trovano sempre: dal 2011 i governi hanno regalato in totale alle banche 85 miliardi di euro, ai cittadini italiani in condizioni di povertà solo briciole! Eppure una strada diversa è possibile. Bisogna smettere di pensare alla logica dei bonus, ora più che mai bisogna aprire un dibattito serio sulla necessità di introdurre una misura di sostegno al reddito collegata alla formazione e al reinserimento nel mondo del lavoro, come il reddito di cittadinanza del MoVimento 5 Stelle, che giace in Commissione da oltre 2 anni e mezzo proprio per colpa del governo e della maggioranza.