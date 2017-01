Dopo le voci e le indiscrezioni degli ultimi giorni, il gruppo Luxottica ha ufficialmente annunciato oggi, prima dell'apertura dei mercati finanziari, la sua fusione con la francese Essilor in una operazione che porterà alla nascita di un colosso dell’occhialeria con più di 140mila dipendenti e vendite in oltre 150 Paesi. Se Luxottica infatti è un'azienda leader a livello mondiale nella vendita di occhiali con marchi quali Ray-Ban, Oakley e Sunglass Hut, Essilor è il primo produttore al mondo di lenti. Come comunicato dalle due aziende, è la seconda operazione di fusione più importante cross border in Europa e creerà un gruppo con una capitalizzazione da 50 miliardi di euro

Secondo l'intesa è prevista un'Offerta Pubblica di Scambio obbligatoria di Essilor con rapporto 0,461 azioni Essilor contro una di Luxottica. Il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio dunque, attraverso la sua Delfin, sarà il maggiore azionista con una percentuale tra il 31e il 38%. Lo stesso Del Vecchio sarà il presidente esecutivo della nuova società e ad, mentre l'amministratore delegato di Essilor, Hubert Sagnieres, sarà il vice presidente esecutivo e anche amministratore delegato con gli stessi poteri.

Per varare la nuova società, che si chiamerà EssilorLuxottica e sarà quotata a Parigi, bisognerò attendere la chiusura definitiva dell’operazione che è prevista nella seconda metà del 2017, ma per il momento l'annuncio ha premesso ai due gruppi di volare in Borsa con rialzi a doppia cifra a inizio seduta. "Con questa operazione si concretizza il mio sogno di dare vita ad un campione nel settore dell’ottica totalmente integrato ed eccellente in ogni sua parte" ha dichiarato Del Vecchio. aggiungendo: "Sapevamo da tempo che questa era la soluzione giusta ma solo ora sono maturate le condizioni che l’hanno resa possibile. Il matrimonio tra due aziende leader nei rispettivi settori porterà grandi vantaggi per il mercato, per i dipendenti e principalmente per tutti i nostri consumatori. Finalmente, dopo cinquanta anni di attesa, due parti naturalmente complementari, montature e lenti, verranno progettate, realizzate e distribuite sotto lo stesso tetto"