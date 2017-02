Lutto per papa Francesco: è morta la sua storica segretaria María Otilia Sainz, che aveva lavorato con lui per lunghi anni fin da quando era vescovo ausiliare di Buenos Aires. Per anni è stata lei a ricevere le persone che volevano incontrare Jorge Mario Bergoglio e a rispondere alle telefonate al posto suo. Eletto l’arcivescovo al soglio di Pietro, non lo aveva seguito nella sua nuova missione romana, ma era rimasta in Argentina.

La donna è morta al termine di una lunga malattia in un ospedale della capitale sudamericana, poche ore dopo che i medici avevano registrato un lieve miglioramento delle sue condizioni. I suoi resti mortali sono stati sepolti nel cimitero della Chacarita. Negli ultimi anni, fino a che la malattia non ha preso il sopravvento su di lei, ha continuato a fare la catechista presso la sua parrocchia, formando al cristianesimo tanti bambini.

La Sainz, che era coetanea del Papa, aveva compiuto 80 anni lo scorso 25 maggio: in quella occasione aveva ricevuto una cordiale telefonata di auguri da parte del pontefice. I funerali si sono già svolti e sono stati celebrati dal successore di Bergoglio in Argentina, il cardinale arcivescovo Mario Poli.

La segretaria di Bergoglio era stata sempre riservatissima: difficilissimo trovare sue foto con l’attuale pontefice, impossibile reperire sue interviste. Non che i giornalisti non abbiamo provato a sentirla per chiederle del suo rapporto con Bergoglio: la sua risposta era sempre la stessa, un “no” pronunciato in maniera cortese ma netta. Quando Marìa raccontò al Papa che si rifiutava di dare interviste alla stampa il pontefice le rispose che “faceva molto bene”.