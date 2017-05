Un altro grave lutto nel mondo del ciclismo italiano. Il giovane ciclista 21enne Linas Rumsas infatti è stato trovato morto nelle scorse ore all'interno della sua abitazione a Lucca, dove si era trasferito dopo essere entrato a far parte da quest’anno del team lucchese Altopack-Eppela. A fare la macabra scoperta è stato il fratello Raimondas jr. che abitava con lui. Inutile il successivo trasporto al pronto soccorso con l’ambulanza. Il giovane è arrivato in ospedale già privo di vita. La notizia della morte del 21enne, che gareggiava tra i dilettanti, ha colto di sorpresa e sconvolto una famiglia legata da sempre al mondo del ciclismo, Linas infatti è figlio dell’ex campione lituano Raimondas Rumsas corridore professionista dal 1996 al 2004.

Il 21enne è stato colpito da un malore ma sulle cause esatte del decesso però resta il mistero. Il ragazzo infatti 24 ore prima del decesso era stato accompagnato al pronto soccorso dal fratello per un problema respiratorio, ma i medici non aveva riscontrato nulla e lo avevano rimandato a casa. Linas in particolare aveva riferito al fratello di sentirsi improvvisamente soffocare, come se avesse avuto qualcosa che gli chiudeva la gola. Quando era arrivato in ospedale, però, il giovane non accusava più sintomi particolari o evidenti.

Prima della tragedia poi Linas continuava a non sentirsi bene. Non era voluto andare col fratello per un giro in bicicletta ed era rimasto a casa. Al rientro, il fratello l’ha trovato esanime. Resta da accertare ora cosa fossero tutti quei malesseri in un giovane atleta che sembrava in perfetta salute, controllato e seguito anche dal suo team. Linas del resto aveva cominciato la stagione ciclistica nel migliore dei modi con un terzo e un quinto posto ma dopo aver corso tre volte consecutive, nel fine settimana si era ritirato dall'ultima gara dicendo di sentirsi stanco e per questo aveva saltato il successivo appuntamento.